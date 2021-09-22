В Саратове на Предмостовой площади задержали двух азиатов с пакетами героина

Изъятый героин Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове изъята крупная партия героина.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Саратовской области совместно с представителями ГИБДД, а также при силовой поддержке спецподразделения «Гром» в районе Предмостовой площади задержали двух граждан соседних республик 25 и 28 лет.

При обыске у одного из них нашли 104 свертка с порошкообразным веществом. исследование показало. что это героин массой более 60 граммов.

При обыске в квартире которую злоумышленники снимали в Саратове, обнаружили еще 146 граммов героина и около 5 граммов метадона, уже подготовленных к сбыту.

Задержанные азиаты сообщили, что собирались сбыть наркотики на территории города Саратова и Энгельса через тайниковые закладки.

Полиция возбудила уголовное дело, задержанным наркокурьерам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.