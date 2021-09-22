Володин: Закрепили депутатов-списочников за округами, в Саратовском округе справлюсь один

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Вячеслав Володин в телеграм-канале своих сторонников Володин.Саратов рассказал о планах избранных от региона депутатов. Как известно, кроме депутатов по одномандатным округам, избраны депутаты по общефедеральному списку. Кроме этого уже решено, в какие комитеты войдут депутаты от Саратовской области. Также договорено, что каждый из них будет делать отчеты о работе перед жителями Саратовской области.

- С депутатами от Саратовской области обсуждали вопросы организации нашей будущей работы. У депутатов-одномандатников работа строится по территориальному принципу, в рамках округа. Что касается избранных депутатов по общеобластному партийному списку Единой России, необходимо было определиться, какие за ними будут закреплены районы области, как выстроить работу, чтобы она была наиболее эффективна.

Решения приняли. За 166-ым округом, где избран Александр Стрелюхин, – закрепить Глеба Хора из партийного списка ЕР. По 165-му, к Андрею Воробьеву – закрепить Виктора Кидяева. В границах 164-го избирательного округа вместе с Николаем Панковым будет работать Виталий Ефимов. Что касается 163-го округа, пришли к мнению, что справлюсь один.

Исходя из опыта, могу сказать, что такое закрепление должно дать положительный результат, потому что можно будет спрашивать не только с депутата, избранного по одномандатному округу, но и с того, кто прошел по списку Единой России. Появляется территориально очерченная ответственность.

Когда депутат закреплен в целом за областью, это несет сложности и заканчивается тем, что человек вроде работает по всему региону, но, в силу большой территории и количества проблем, этот подход поверхностный либо мало эффективен. В итоге приняли решение: депутаты должны в работе друг друга дополнять, повышая ее качество.

Время покажет. Это неформальные договоренности. Мы ставим целью построить такую модель работы, которая бы приносила больше пользы людям.

Еще один важный момент – обязательные отчеты депутатов о работе перед жителями Саратовской области. Они необходимы, чтобы знать проблемы, решать их, понимать, какие взяты обязательства и что необходимо контролировать. Это обратная связь с жителями.

Также обсудили важный вопрос, который планируем решить на первом пленарном заседании, – о вхождении депутатов в профильные комитеты Государственной Думы. Неслучайно говорю о первом заседании. Именно в рамках него будет принята структура Госдумы, образованы комитеты, где депутаты будут заниматься законотворчеством и рассматривать вопросы.

У всех есть понимание: чтобы принести больше пользы, не дублируя друг друга, необходимо работать в разных комитетах.

Договорились, что Глеб Хор войдет в комитет по бюджету и налогам, Виктор Кидяев – в экономический, Виталий Ефимов – в комитет по транспорту. Николай Панков займется вопросами сельского хозяйства, Александр Стрелюхин – ЖКХ. Андрей Воробьев будет работать в комитете по промышленности.

Возможно, кто-то задаст вопрос: почему Андрей Воробьев, строитель, войдет в состав комитета по промышленности? Отвечу: этот вопрос мы обсуждали. Его округ включает Заводской район Саратова и такие города, как Балашов, Ртищево, Аткарск, Калининск, Красноармейск. Там есть большой запрос на создание новых рабочих мест, индустриальных парков. Но еще немаловажный фактор – необходимость руководствоваться законом о конфликте интересов, что у нас в Саратовской областной Думе игнорируется. Учитывая, что Воробьев создавал стройкомпанию и работал в ней, вопросы, имеющие отношение к строительству, могут подпадать под этот закон. Нам важно в начале работы сделать все, чтобы не было в дальнейшем замечаний в этой части. Dura Lex, sed Lex».