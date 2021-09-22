Свежий труп в Вязовке: Пьяные не поделили, кому садиться за руль

Убийство в Вязовке Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вязовке Татищевского района Саратовской области 59-летний местный житель убил собутыльника за то, что тот сомневался в его способностях вести машину в пьяном виде.

В Вязовке 18 сентября пьяная компания решила проехать для «продолжения банкета» в другой дом на автомобиле, принадлежащем 59-летнему местному жителю. Один из гостей, 29-летний молодой человек стал убеждать хозяина автомобиля не садиться за руль, а доверить управление автомобилем ему. Они поссорились, и в результате молодой мужчина дошел до места очередной пьянки пешком. А там, в доме на улице Коммунистической, 59-летний мужчина припомнил обиду и недоверие в его способностях рулить пьяным. Он сходил на кухню, вооружился ножом, и ударил «обидчика» в грудь. Чуть позже, осознав, что натворил, он сам вызвал полицию.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшего стало проникающее колото-резаное ранение груди с повреждение сердца.

62-летний убийца признал вину и раскаялся в содеянном. Его взяли под стражу.