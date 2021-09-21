В Волгограде задержали мужчину за убийство 28-летней давности в Саратовской области

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

СУ СКР по Саратовской области завершил расследование уголовного дела, начатого 28 лет назад.

В мае 1993 года в результате уличной драки от полученных травм скончался 41-летний житель райцентра Александров Гай. Он с приятелями решил выяснить отношения с приезжим молодым человеком, которого впервые увидели на улице в селе. 22-летний приезжий дал отпор – избил двоих из нападавших так, что один позже скончался.

Узнав об этом утром из новостей, он спешно съехал со съемной квартиры и вернулся домой в другой регион России, где продолжил жить по подложному паспорту. При этом он точно знал, что его разыскивают за причинение тяжкого вреда здоровью, от которого пострадавший умер.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Попался он в мае 2021 года, когда, подрабатывая частным извозом, оказался в Волгограде. Его остановили за нарушение ПДД и при проверке документов полицейские заподозрили. что паспорт подложный. Дело в том, что машина, на которой он ездил, была оформлена на его сестру, у которой была та же фамилия, под которой он находился в розыске с 1993 года. Данные передали в уголовный розыск Саратовской области и все стало ясно.

Мужчина свою вину признал, сейчас он задержан, дело уже передано в суд.