Начальника предвыборного штаба кандидата от КПРФ в Балаково арестовали на трое суток за нарушения на прошедших выборах.

Денис Мамаев

Балаковский районный суд спустя сутки после выборов осудил на трое суток административного ареста начальника предвыборного штаба кандидата от КПРФ Владимира Есипова - Дениса Мамаева. Об этом сообщил сам Владимир Есипов.

Есипов участвовал в выборах в Госдуму по Балаковскому одномандатному округу и проиграл с разрывом почти в пять раз кандидату от ЕР Николаю Панкову.

Денис Мамаев, который является также секретарем местного отделения КПРФ и депутатом горсовета, в ходе трехдневного голосования «засветился» на многих участках своим хамским, а порой и прямо неадекватным поведением. На него писали жалобы наблюдатели и члены УИК от самых разных партий и кандидатов, участвовавших в выборах.

На сайте Балаковского районного суда сообщается, что Мамаев осужден по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство».

Мамаев получил приговор суда спустя сутки после завершения голосования.