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Происшествия20 сентября 2021 17:58

Погибшего на пожаре в Самойловке нашли сидящим в кресле

На теле погибшего не нашли ожогов
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи из Балашова СУ СКР по Саратовской области проводят проверку после гибели на пожаре в райцентре Самойловка 64-летнего мужчины.

Днем 20 сентября 2021 года соседи увидели загоревшийся дом местного жителя и вызвали пожарных.

После тушения огня в комнате на кресле обнаружено тело хозяина жилища. На нем не нашли следов термического воздействия.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия - очаг возгорания находился в коридоре.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти мужчины.

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Фото: СУ СКР по Саратовской области