Погибшего на пожаре в Самойловке нашли сидящим в кресле

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи из Балашова СУ СКР по Саратовской области проводят проверку после гибели на пожаре в райцентре Самойловка 64-летнего мужчины.
Днем 20 сентября 2021 года соседи увидели загоревшийся дом местного жителя и вызвали пожарных.
После тушения огня в комнате на кресле обнаружено тело хозяина жилища. На нем не нашли следов термического воздействия.
Следователем СК проведен осмотр места происшествия - очаг возгорания находился в коридоре.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти мужчины.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области