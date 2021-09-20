Погибшего на пожаре в Самойловке нашли сидящим в кресле

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи из Балашова СУ СКР по Саратовской области проводят проверку после гибели на пожаре в райцентре Самойловка 64-летнего мужчины.

Днем 20 сентября 2021 года соседи увидели загоревшийся дом местного жителя и вызвали пожарных.

После тушения огня в комнате на кресле обнаружено тело хозяина жилища. На нем не нашли следов термического воздействия.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия - очаг возгорания находился в коридоре.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти мужчины.