В Саратовской области закрывается прямой проезд из Балаково в Духовницкое

Мост через Малый Иргиз закрывается на реконструкцию

В Саратовской области с 24 сентября закрывается проезд через мост на реке Малый Иргиз по дороге Балаково – Духовницкое. Проехать там будет невозможно, потому что начнется разборка существующей мостовой конструкции.

Автодорожный мост здесь был введен в эксплуатацию в 1969 году. С тех пор ни разу не ремонтировался, уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Реконструкция продлиться около полутора лет.

Для того, чтобы попасть из одного райцентра в другой, теперь придется ехать в объезд лишних почти 60 км через город Пугачев.

С 24 сентября изменяется путь следования и график движения автобусов № 505, следующих по маршруту «Балаково - Духовницкое»

В пути следования транспортных средств по маршруту предусмотрены следующие остановочные пункты: «Балаково АС», «Натальино», «Андреевка пов.», «Николаевский пов.», «Солянский пов.», «Бажановский пов.», «Солянский», «Красная Речка», «Тургеневский пов.», «Пугачев (Элеватор)», «Надеждинка», «Селезниха», «Левенка», «Липовка», «Духовницкое».