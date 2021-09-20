Дело посадившего Рубинштейна следователя передано в другой суд из-за сомнений в объективности решения

Дело на следователя, отправившего за решетку невиновного Дмитрия Рубинштейна, передано из Ленинского районного суда в Кировский.

Перед судом должен предстать Тахир Гюльахмедов Эльдениз-оглы, бывший следователь, который по версии обвинения, привлек заведомо невиновного Дмитрия Рубинштейна к уголовной ответственности и сфальсифицировал доказательства по его уголовному делу.

22 августа 2019 года судья Ленинского районного суда Кулумбекова О.А. вынесла Рубинштейну обвинительный приговор, однако 15 сентября 2020 года судья того же Ленинского районного суда Величко В.М. этот приговор отменила по вновь открывшимся обстоятельствам. После этого было заведено уголовное дело уже на следователя, поспособствовавшего отправке Дмитрия за решетку.

До начала судебного разбирательства председатель Ленинского районного суда г. Саратова Бронникова Л.В. ходатайствовала о передаче дела Гюльахмедова Т.Э.о. в другой суд, так как имеющиеся обстоятельства могут вызвать у сторон судебного разбирательства сомнения в объективности и беспристрастности судей.

Сторона защиты и прокурор против изменения территориальной подсудности уголовного дела не возражали и дело бывшего следователя было передано из Ленинского суда в Кировский, о чем информирует пресс-служба Саратовского областного суда.

Напомним, Дмитрий Рубинштейн из-за несправедливого приговора полгода провел в колонии вместо другого человека.

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