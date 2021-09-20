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Политика20 сентября 2021 5:23

Володин признался в любви к жителям Саратовской области

В Саратовском избирательном округе Володин набирает свыше 70% голосов избирателей
Источник:kp.ru
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Вячеслав Володин обратился к жителям Саратовской области после голосования 19 сентября

Вячеслав Володин обратился к жителям Саратовской области после голосования 19 сентября

Председатель Госдумы Вячеслав Володин признался в любви к жителям Саратовской области.

Согласно предварительным данным облизбиркома о голосовании на выборах депутатов ГД 17-19 сентября 2021 года, за Володина в Саратовском одномандатном округе №163 проголосовало более 70% избирателей. Также во всех остальных трех одномандатных округах победили соратники Володина по партии «Единая Россия».

- Дорогие мои! Спасибо за вашу поддержку. Всегда с вами. Я вас люблю, - сказал Вячеслав Володин. Видео размещено в телеграм-канале сторонников спикера ГД Володин.Саратов.

Володин признался в любви к жителям Саратовской области