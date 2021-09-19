В Саратове арестовали некоторых членов "группы поддержки" Николая Бондаренко

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Сегодня в Саратове за хулиганские действия, совершенные 17 сентября на избирательном участке № 64, осудили представителей команды кандидата в депутаты Государственной Думы РФ Николая Бондаренко.

Напоминаем, 17 сентября со стороны кандидата в депутаты Госдумы Николая Бондаренко и четверых сопровождающих его лиц совершены попытки вмешательства в работу участковой избирательной комиссии, кроме того, действия, которые квалифицируются полицией как хулиганские. Группа мешала организации выборного процесса, работе комиссии. происходившее могло быть квалифицировано и по более серьезной статье – ст.5.69 КоАП РФ «Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо общероссийского голосования в голосовании».

Многих политиков тревожит тот факт, что коммунисты в лице Николая Бондаренко и некоторых других представителей этой политической силы, обрасли криминалитетом. Они их используют для фактически «наездов» на членов комиссий и выполнения ряда других функций. В обмен на это, по всей видимости, получают статусы помощников депутата, доверенных лиц кандидата в депутаты Государственной Думы, а также статус членов окружных избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса.

После известной, почти на всю страну, выходки 17 сентября полицией были задержаны Мустафаев Отар Датико оглы, Иван Одиноков. Сегодня суд этим «товарищам» присудил по ч.1. ст.20.1 «КоАп РФ «Мелкое хулиганство» по одним суткам ареста каждому.

Еще два фигуранта конфликта ожидают своей участи, полиция очень их хочет видеть, но они пока где-то «бегают».

Это - Роман Латфулин, ранее судимый за нанесение телесных повреждений, а также за угрозу убийством. А четвертый из «группы поддержки» Николая Бондаренко, ранее судимый за грабеж и за кражу, Ярослав Мизин.

События 17 сентября видимо были своеобразным разогревом перед выходкой самого кандидата в депутаты Бондаренко, который 18 сентября уже сам агрессивно провоцировал председателя УИК, но уже без своего «бандформирования».

- Время "Ч", как говорится, проявляет всю суть: кто есть кто и какими методами действует. В окружении – криминалитет, методы – агрессия, запугивания и нападки. А в Ютубе сплошные речи о ЗАКОННОСТИ и справедливости! - заявил один из наблюдателей на УИК №64.