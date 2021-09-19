Проголосовать на участок в Балаково пришла 96-летняя женщина

Вера Яковлевная пришла проголосвать на участок в 96 лет

В Балаково Саратовской области на избирательный участок № 504 в школе № 7на улице Комсомольской пришла голосовать 96-летняя Вера Яковлевна Хайло.

До участка пенсионерка 1925 года рождения добиралась самостоятельно из дома № 86 по улице Ленина. Это недалеко, но для человека столь почтенного возраста даже такой путь – нелегкая прогулка.

Вера Яковлевна заявила, что она хочет проголосовать сама именно на избирательном участке. Хотя ей предлагали воспользоваться надомным голосованием.

Такое желание проявить свою позицию и не дома на диване, а как все, на избирательном участке растрогало всех членов УИК и наблюдателей от разных партий.

- Хочу, чтобы наши дети и внуки не попали в то время, когда была война. И желаю дожить до моих лет, – напутствовала балаковцев самая пожилая избирательница, пришедшая на участок.