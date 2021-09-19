Явка на выборах в Саратовской области составила уже 46,55%

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Явка в Саратовской области на выборах в Госдуму по данным на 15.00 третьего дня голосования 19 сентября составила 46,55%.

Сегодня, 19 сентября, на очередном брифинге в облизбиркоме заместитель председателя ИКСО Татьяна Комольцева озвучила цифры явки, а также опровергла слова председателя ЦИК эллы Памфиловой о вбросе бюллетеней на участке в Саратовской области.

По словам Комольцевой, Памфилова, «видимо, обобщала», когда говорила о вбросах в шести регионах. Результаты голосования на УИК №550 в Балаково отменили в связи с нарушением процедур по вводу бюллетеней в КОИБ без наблюдателей.

В облизбиркоме сообщили, что все кроме одного удаления наблюдателей или кандидатов с участков в регионе происходили в рамках закона.

К 15.30 в облизбиркоме была зафиксирована 441 жалоба.

Явка на выборах в Госдуму по всей России на 15.00 составила 40,49%, сообщил ранее ЦИК.