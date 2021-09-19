Полицию на выборах в Балаково консультируют юристы одной из партий

Дамир Хисяметдинов

Вчера около полуночи член УИК с правом совещательного голоса от партии «Яблоко» Дамир Хисяметдинов сообщил о якобы включенном КОИБе (комплексе обработки избирательных бюллетеней) на избирательном участке № 506 после его закрытия. При этом подтверждения этому не предоставил. Участок был закрыт и опечатан по всем правилам проведения трёхдневного голосования. Об этом сегодня рассказал председатель комиссии Константин Белев прибывшему на место журналисту.

Сегодня с утра провокации на участке продолжились. Как сообщают с места событий корреспондент и члены комиссии, представитель Дамир Хисяметдинов требует предоставить ему списки избирателей, где содержатся персональные данные. Реестр избирателей ему предоставлен, но после этого он потребовал зачитать все адреса и дать подробно ознакомиться со всеми данными.

- Член комиссии от кандидата Натальи Караман (партия «Яблоко») создает проблемы в работе комиссии постоянными необоснованными жалобами и требованиями. Интересуется личными данными избирателей, а когда ему их не дают, пишет на это жалобы, - сообщил корреспонденту председатель УИК №506 Константин Беляев.

Он рассказал, что его ночью по жалобе Хисяметдинова выдернули на участок, потому что последний пытался проникнуть на охраняемую территорию.

В момент появления на участке журналистов, Хисяметдинов проводил с кем-то телефонные консультации о том, как дальше вести себя и при этом заметно нервничал.

Наблюдатель на участке № 506 рассказал журналистам, что член УИК Хисяметдинов создаёт конфликтные ситуации на участке и мешает проведению голосования. В участковую избирательную комиссию уже поступила жалоба на странное поведение представителя внепарламентской партии с просьбой проверить, не представляет ли он опасность для участников голосования.

Члены комиссии даже обращалась к сотрудникам полиции с просьбой удалить нарушителя общественного порядка.

При этом в региональных СМИ уже появилась информация со ссылкой на региональное отделение партии «Яблоко». Сообщалось, что, якобы, мужчину пытались удалить на основании жалоб, но после звонка юриста партии «Яблока» сотрудник полиции перестал выполнять свои обязанности.

В настоящее время нарушитель порядка по-прежнему находится на избирательном участке, получая консультации по телефону.