На выборах в гордуму Саратова проголосовало менее 20% избирателей

В Саратове выборы в гордуму проходят параллельно с госдумовскими Фото: Екатерина Семенова

По данным избирательной комиссии Саратова, явка на выборах в городскую думу по итогам двух дней составила 19,28%. Еще не внесены данные от четырех окружных избирательных комиссий из 35.

Этот уровень активности избирателей практически совпадает с цифрами явки горожан на выборах в Госдуму по районам города. Согласно данным на утро 19 сентября в Кировском районе на выборах в ГД проголосовали 20,89% избирателей, в Ленинском районе - 22,59%, во Фрунзенском – 21,87%, в Волжском – 17,31%, в Заводском – 17,62%.

Отметим, что Заводской и Волжский районы Саратова, где явка ниже остальных, отнесены в голосовании за депутатов Госдумы в Балашовский и Балаковский округа соответственно.

Напомним, явка в целом по региону на выборах в Госдуму по итогам двух дней составила 35,36%. Это говорит о том, что активность населения в районах области значительно выше, чем в областном центре.