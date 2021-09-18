Сельские последователи Бондаренко ведут незаконную агитацию и съемку на участке в Балаковском районе - полиция бездействует

Незаконная съемка на участке

Сегодня, 18 сентября, на УИК 578 в Маянге, в Балаковском районе было зафиксировано очередное нарушение. Представители КПРФ вели незаконную съемку и препятствовали нормальному волеизъявлению граждан.

Как сообщают свидетели, сначала на участок приехал Вячеслав Борисов, наблюдатель от КПРФ. Пока на участке не было СМИ, он вел незаконную агитацию за КПРФ и заслонял вебкамеру на участке. В связи с этим сотрудники УИК вызвали полицию. Пока полиция ехала на УИК, представитель КПРФ вызвал подмогу в лице Антона Бурачева. Оба представителя партии вели себя нагло. Представитель ЛДПР подал жалобу по этому факту. Продолжали снимать и выкладывать ролики, не имея разрешения и аккредитации. Таким образом в объектив могли попасть персональные данные избирателей. Правоохранительные органы начали проверку. Сотрудников и свидетелей опрашивают в отдельном помещении, что позволяет не нарушать избирательный процесс.

Напомним, что по мнению экспертов, многие оппозиционеры изначально были настроены на срыв избирательного процесса путем провокаций. Представители КПРФ берут в этом пример со своего однопартийца Николая Бондаренко, который в первый же день выборов устроил скандал на избирательном участке № 64.

На данный момент правоохранители ведут проверки, по результатам проверки примут процессуальное решение. Стоит отметить, что таким образом, пока представителям КПРФ никак не помешали срывать проведение выборов. Протокол об административном нарушении оформляется в течение 10 дней: к тому времени, как провокаторы получат штрафы, выборы давно пройдут.

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