Депутат Юлия Литневская: Бондаренко устроил дебош на избирательном участке

Кандидат Николай Бондаренко налетел на женщину-председателя комиссии, как петух

В Саратове на избирательном участке № 64 коммунист Николай Бондаренко устроил провокацию. Об этом в Instagram сообщила депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская. Парламентарий вела прямой эфир с участка.

Коммунист привел с собой на избирательный участок еще семь человек, которые стали требовать от председателя некие документы. В них содержались персональные данные. Посмотреть их, воспользовавшись правом депутата, мог только сам Бондаренко. Однако он показал их своим спутникам, сняв бумаги на камеру. Литневская подчеркнула, что таким образом коммунист «нарушил закон».

- Партия врунов. Даже не коммерческая, а криминальная партия Российской федерации. Бондаренко устроил провокацию на ровным месте, которые привели к вызову «скорой» председателю участка, - сказала народная избранница.

По словам Литневской, помощники коммуниста оказывали психологическое давление на председателя, а потом Бондаренко и вовсе стал замахиваться на женщину и кричать на нее. Председатель вызвала полицию и медиков.

- Бондаренко стал толкать меня и дебоширить на участке. Сейчас он требует открыть сейфы с бюллетенями, - сказала председатель.

Напомним, накануне подобные акции устрашения проводились в администрации Заводского района Саратова, где расположена другая избирательная комиссия.