Председатель правительства проголосовал в Энгельсе, спикер облдумы - в Базарном Карабулаке

Роман Бусаргин проголосовал в Энгельсе

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин проголосовал 18 сентября на выборах депутатов Госдумы. Он сделал это в новой школе имени Юрия Гагарина на улице Лесозаводская в Энгельсе.

- Друзья, обязательно сходите на свой избирательный участок и воспользуйтесь своим конституционным правом. От нашего выбора зависит будущее всей страны, - написал Бусаргин в Инстаграм.

Александр Романов, председатель областной думы, тоже проголосовал, но не стал об этом писать сам. Пресс-служба областной думы сообщила, что спикер регионального парламента отдал свой голос на избирательном участке №468, который находится в Базарном Карабулаке.

- Считаю, что участие в выборах – это возможность повлиять на будущее нашей страны, на будущее наших детей и внуков, - цитирует Романова пресс-служба.