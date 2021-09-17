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Общество17 сентября 2021 12:28

Кандидат от «Яблока» устроила скандал в Балакове

«Хватала за руки, мешала съемке, не давала работать»
Наталия Калинина
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Наталья Караман

Наталья Караман

Сегодня, 17 сентября, первый день избирательной компании в Балакове начался со скандала. Наталья Караман, кандидат в депутаты Госдумы по Балаковскому ОИК 164 от партии «Яблоко», устроила конфликт на участке.

Инцидент произошёл на избирательном участке № 507 в Балакове. «Яблочница» помешала работе участковой избирательной комиссии. По словам свидетелей, женщина кричала, размахивала руками, требуя, чтобы ей выдали документы для самостоятельного подсчета голосов.

Кандидат угрожала председателю и членам УИК, что заберет документы, в том числе списки избирателей, подававших заявление на голосование по месту пребывания.

Член ТИК Балаковского района написала заявление в полицию. Кроме этого, заявление и обращение будет направлено в ЦИК.

Наталья Караман также пыталась выгнать с участка аккредитованных журналистов, что противоречит действующему законодательству. Также она препятствовала проведению видеосъемки. Аккредитованный журналист направил жалобу в вышестоящую избирательную комиссию и прокуратуру для защиты своих прав.

Как сообщают журналисты с места событий, Наталья Караман находится на участках 507 и 505 уже около трех часов: блокирует деятельность комиссии и пугает избирателей. Парламентарий заявляет, что поедет также и по другим участкам.

Кандидат Наталья Караман выгоняла с избирательного участка журналиста

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