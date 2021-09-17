В Саратове закрыт колодец, откуда спасатели вытащили собаку

Люк в Кировском районе
Сегодня, 17 сентября, администрация Кировского района отчиталась о том, что смотровой колодец, куда вчера провалилась собака, был закрыт.
Напомним, инцидент произошел по адресу Чапаева у дома 115/177 в колодец глубиной около трех метров упала собака.
Животное спасли сотрудники горспаса.
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