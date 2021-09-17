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Общество17 сентября 2021 19:25

В Саратове закрыт колодец, откуда спасатели вытащили собаку

Наталия Калинина
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Люк в Кировском районе

Люк в Кировском районе

Сегодня, 17 сентября, администрация Кировского района отчиталась о том, что смотровой колодец, куда вчера провалилась собака, был закрыт.

Напомним, инцидент произошел по адресу Чапаева у дома 115/177 в колодец глубиной около трех метров упала собака.

Животное спасли сотрудники горспаса.

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