В Саратове закрыт колодец, откуда спасатели вытащили собаку

Люк в Кировском районе

Сегодня, 17 сентября, администрация Кировского района отчиталась о том, что смотровой колодец, куда вчера провалилась собака, был закрыт.

Напомним, инцидент произошел по адресу Чапаева у дома 115/177 в колодец глубиной около трех метров упала собака.

Животное спасли сотрудники горспаса.

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