Саратовские спасатели вытащили из люка собаку

Спасение собаки

Сегодня вечером, 16 сентября, саратовские спасатели спасти из люка собаку. Животное упало в колодец в Кировском районе.

В городскую службу спасения поступило сообщение, о том, что по адресу Чапаева у дома 115/177 в колодец глубиной около трех метров упала собака.

Прибывшие на место сотрудники городской службы спасения спасли животное из колодца. Она не пострадала, об этом сообщил горспас.

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