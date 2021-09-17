Саратовская область в тройке анти-лидеров Поволжья по затратам на ЖКХ

На днях мы уже писали, что затраты на ЖКХ у саратовцев одни из самых высоких в России. Теперь сравним данные по Приволжскому федеральному округу.

Если брать абсолютные цифры, то есть сумму денег, которую средняя саратовская семья затрачивает на оплату счетов, то оценки получаются оптимистичные: Саратовская область входит в пятерку регионов ПФО с наименьшим размером трат на услуги ЖКУ. Таковы данные комитета по тарифам Саратовской области.

Средняя семья в регионе в 2020 году ежемесячно оплачивала услуги ЖКУ на сумму 3727 рублей. Из 14 регионов Поволжья ниже показатели имеют только Чувашская Республика, Республика Мордовия, Пензенская область и Республика Марий Эл.

Однако если взять процент средних потребительских расходов саратовской семьи, то ситуация меняется. В регионе на оплату ЖКУ уходит 11,1 процентов от общих расходов семьи за год. Выше расходы в ПФО только Нижегородской области, где они составляют 12,3 процента и в республике Марий Эл, где они равны 11,9 процентам. Таким образом Саратовская область по расходам на ЖКУ на третьем месте в Поволжье.

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