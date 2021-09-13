Цены на ЖКХ для жителей Саратовской области одни из самых высоких в России

Сегодня, 13 сентября, был опубликован рейтинг регионов по доле расходов населения на ЖКУ. Саратовская область оказалась на 62 месте из 85.

Среднестатистическая семья из Саратовской области в 2020 году тратила на жилищно-коммунальные услуги около 3 727 рублей в месяц. Годом ранее этот показатель был ниже на о,4 процента. Таким образом, средняя семья региона тратит на коммунальные платежи 11,1 процента своих потребительских расходов за год. Это немного больше, чем во всех соседних областях.

Больше всего в абсолютных цифрах за ЖКУ ожидаемо платят жители Москвы: им коммунальные услуги обходятся почти в 11 тысяч рублей, однако стоит отметить, что от годового расхода московской семьи это составляет 13 процентов. По процентному соотношению расходов и платежей хуже всего обстоят дела у жителей Ярославской области. Они платят за коммуналку 4 671 рубль, что составляет 13,5 процента от общих расходов.

Меньше всего неудобств расходы на ЖКУ доставляют жителям Ингушетии: 4,4 процента от общих расходов, а дешевле всего коммунальные платежи обходятся населению Горного Алтая: порядка 2,4 тысячи. Исследование опубликовано РИА Новости.

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