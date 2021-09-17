Прокурора области попросили проверить действия Николая Бондаренко, который довел председателя УИК до гипертонического криза

Кндидат в депутаты Государственной Думы Николай Бондаренко вместе с доверенными лицами, наблюдателями прибыл 17 сентября в УИК № 64 в Саратове, где всячески препятствовал нормальной работе участковой избирательной комиссии. Кроме того, они пытались вынести из помещения списки избирателей, содержащих персональные данные, вели фото и видеосъемки документов.

- Своими действиями Николай Бондаренко не только препятствовал работе избирательной комиссии, но и реализации гражданами своих конституционных избирательных прав поскольку списки избирателей были незаконно изъяты у комиссии. Он нарушал общественный порядок: бегал по помещению, кричал на меня и членов комиссии, нарушал рекомендованную дистанцию, находился в помещении с ненадетой должным образом гигиенической маской, фактически устроил дебош.

Я вынуждена обратиться к прокурору области, чтобы отстоять соблюдение конституционных прав граждан и не допустить срыва избирательного процесса, - рассказала председатель УИК № 64 Татьяна Горбань, добавив, что в настоящее время крайне плохо себя чувствует, испытывая повышенное давление.

Заявление в прокуратуру от председателя комиссии подписали и другие ее члены

В сети появилось видео поведения Бондаренко на участке.