Двое ремонтников в Саратове отвлеклись от работ и изнасиловали прохожую

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Кировского отдела СУ СКР в Саратове передали в суд утвержденное прокуратурой уголовное дело об изнасиловании горожанки.

Преступление было совершено 20 июня 2021 года на проспекте 50 лет Октября. В одном из домов здесь двое приятелей выполняли ремонтные работы. Днем один из них отправился в магазин и завел там разговор с 32-летней женщиной. Расположив ее к себе, он дошел с ней до дома, где проводил ремонт.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Зайдя в подъезд, мужчина с приятелем избил женщину, и вместе они затолкали ее в подвал, где изнасиловали.

После женщина смогла добраться до дома и позвонила в полицию.

Личность насильников установили полицейские, оба подозреваемых признались в преступлении.