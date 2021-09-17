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Происшествия17 сентября 2021 14:45

Двое ремонтников в Саратове отвлеклись от работ и изнасиловали прохожую

Уголовное дело передано в суд, в следующие несколько лет, вероятно, ремонта в их жизни будет значительно меньше
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Кировского отдела СУ СКР в Саратове передали в суд утвержденное прокуратурой уголовное дело об изнасиловании горожанки.

Преступление было совершено 20 июня 2021 года на проспекте 50 лет Октября. В одном из домов здесь двое приятелей выполняли ремонтные работы. Днем один из них отправился в магазин и завел там разговор с 32-летней женщиной. Расположив ее к себе, он дошел с ней до дома, где проводил ремонт.

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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Зайдя в подъезд, мужчина с приятелем избил женщину, и вместе они затолкали ее в подвал, где изнасиловали.

После женщина смогла добраться до дома и позвонила в полицию.

Личность насильников установили полицейские, оба подозреваемых признались в преступлении.

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Фото: СУ СКР по Саратовской области