Двое ремонтников в Саратове отвлеклись от работ и изнасиловали прохожую

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи Кировского отдела СУ СКР в Саратове передали в суд утвержденное прокуратурой уголовное дело об изнасиловании горожанки.
Преступление было совершено 20 июня 2021 года на проспекте 50 лет Октября. В одном из домов здесь двое приятелей выполняли ремонтные работы. Днем один из них отправился в магазин и завел там разговор с 32-летней женщиной. Расположив ее к себе, он дошел с ней до дома, где проводил ремонт.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Зайдя в подъезд, мужчина с приятелем избил женщину, и вместе они затолкали ее в подвал, где изнасиловали.
После женщина смогла добраться до дома и позвонила в полицию.
Личность насильников установили полицейские, оба подозреваемых признались в преступлении.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области