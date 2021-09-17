Митрополит Игнатий: Каждый гражданин должен быть ответственным и выражать свою позицию

Фото Саратовской епархии

Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий 17 сентября проголосовал в Саратове на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Он посетил избирательный участок, расположенный в здании Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова на проспекте Кирова, и там отдал свой голос за выбранных им кандидатов.

Фото Саратовской епархии

- Если мы не будем заявлять о своей позиции, за нас будут говорить другие. Мы знаем пример, когда хорошие, здравомыслящие люди не пришли на выборы в Германии в 1930-х годах прошлого века, и в результате к власти пришел Адольф Гитлер. Современные выборы очень хорошо организованы — все проходит быстро. Я помню время, когда приходилось долго ждать, чтобы отдать свой голос. Я голосую сегодня, потому что уезжаю в Волгоград, где Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет освящать собор Александра Невского. Я буду участвовать в этом богослужении и не смогу прийти на участок в выходные, но принять участие в голосовании считаю очень важным, - 17 сентября митрополит Саратовский и Вольский Игнатий принял участие в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Владыка посетил избирательный участок, расположенный в здании Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова на проспекте Кирова, и там отдал свой голос за выбранных им кандидатов.