В Энгельсском районе на участке пустили всех наблюдателей, сломавшийся КОИБ заработал

В Энгельсском районе Саратовской области на одном из участков отказался работать КОИБ – комплекс обработки избирательных бюллетеней.

Это произошло на избирательном участке № 1833 в поселке Пробуждение в здании ФГНУВолжНИИГиМ на улице Гагарина, 1

Сбой произошел по технической причине. Участковая комиссия приняла решение начать принимать бюллетени в резервный стационарный ящик для голосования. Вскоре работа КОИБ была восстановлена и голосование продолжилось в запланированном режиме.

- После восстановления работы КОИБ в 8.23 стационарный ящик с бюллетенями был опечатан, по решению комиссии голосование продолжилось в КОИБ. По окончании времени голосования 17 сентября бюллетени из стационарного ящика, согласно порядку использования комплексов обработки бюллетеней, будут перемещены в КОИБ в присутствии членов комиссии и наблюдателей, - пояснили «КП-Саратов» в областном изибркоме.

С момента начала голосования до включения КОИБ на участке в стационарный ящик успели проголосовать пять избирателей.

Также в облизбиркоме пояснили, что провели проверку и разобрались совместно с территориальной избирательной комиссией Энгельсского района с недопуском наблюдателей на некоторые избирательные участки.

- Ситуация сложилась из-за неправильной трактовки норм законодательства членами избирательных комиссий. Все необходимые разъяснения даны, в настоящее время наблюдатели приступили к работе, - заявили в облизбиркоме.

Напомним, в Саратовской области, как и по всей России, начался первый день трехдневного голосования по выборам депутатов Государственной Думы.

В регионе в 8.00 открылись для избирателей 1813 избирательных участков.

Кроме выборов в Государственную Думу в Саратове изберут депутатов в Саратовскую городскую Думу, а в районах области - депутатов органов местного самоуправления.