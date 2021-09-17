В Саратовской области стартовали трехдневные выборы в Госдуму

Выборы стартовали и продлятся три дня

В Саратовской области начался первый день трехдневного голосования в Государственную Думу.

В регионе в 8.00 открылись для избирателей 1813 избирательных участков.

Кроме выборов в Государственную Думу в Саратове изберут депутатов в Саратовскую городскую Думу, а в районах области - депутатов органов местного самоуправления.

- Напоминаю: Единый день голосования из-за пандемии продлится по 19 сентября включительно. Вы можете выбрать удобный для вас день: 17, 18, 19 сентября, прийти на избирательные участки, или же проголосовать на дому. Безусловно, от вашего выбора зависит будущее региона, города, каждой семьи!

Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить надежную организацию голосования на всех уровнях избирательной системы области, - обратилась к жителям Саратовской области председатель облизбиркома Ирина Романова.