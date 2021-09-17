Максим Сиденко заявил о намерении обратиться к Председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой

- Органы местного самоуправления должны оказывать содействие проведению избирательной кампании. Однако ни кандидаты, ни иные лица не имеют права вмешиваться в работу муниципалитета. Тем более под угрозой жизни и здоровью сотрудников, - заявил глава Заводского района Саратова Максим Сиденко, комментируя скандал с участием Николая Бондаренко.

- Мы узнали на опубликованном видео, людей, которых связывают с криминальным миром. В прессе уже озвучены их имена и прозвища. Правоохранительные органы должны оперативно выполнить свою задачу и найти нападавших. Прошу ЦИК России также дать оценку действиям зарегистрированного кандидата и его доверенных лиц, - рассказал представитель администрации.

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