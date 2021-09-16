Бондаренко с коллегами по КПРФ ворвались в администрацию Заводского района и спровоцировали драку

Администрация Заводского района Саратова

В Заводском районе несколько человек устроили несанкционированное проникновение в администрацию Заводского района. Об этом сообщил в телеграм канале мэрии города глава района Максим Сиденко.

Он заявил о нападении на здание администрации Заводского района.

- Сегодня вечером, после окончания рабочего дня, на здание администрации района совершено нападение. Несколько неизвестных человек проникли на первый этаж, не предъявив документы. Об их намерениях нам неизвестно. При фото и видеофиксации лиц были нанесены удары по рукам. Вызвана полиция. Предполагаю, что это могло быть сделано с целью дискредитации выборов, так как в здании администрации размещен ТИК, - заявил Сиденко.

Как стало известно, в числе ворвавшихся в здание администрации депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко и его коллега из городской думы Сергей Подсевалов.