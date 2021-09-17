Древний скелет обнаружили при строительстве на улице Чернышевского

Фото с места находки человеческих костей на улице Чернышевского Фото: СУ СКР по Саратовской области

На место находки человеческих останков в Волжском районе в Саратове выехали следователи СУ СКР.

Накануне местный житель проводил демонтаж старого сарая на улице Чернышевского, он готовил площадку под фундамент. На глубине около семи метров он обнаружил фрагменты костных останков, о чем сообщил в полицию.

В результате оценки судебно-медицинским экспертом, который осмотрел вместе со следователем место находки обнаруженные костные останки, предварительно установлено, что «давность останков значительная».

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены.