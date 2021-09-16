Михаил Исаев призвал правоохранитлей разобраться с «Домом художника» в Саратове

Михаил Исаев высказался по поводу недавнего громкого скандала с Домом художника. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного отчуждения здания памятника архитектуры в Саратове и земельного участка под ним.

- Правоохранительные органы должны действовать беспристрастно и выявить всех виновных в том, что муниципалитет потерял свое имущество, а ожидания горожан были не оправданы, - заявил мэр Саратова.

По словам главы областного центра, Саратов потратил несколько лет на то, чтобы проинвентаризировать все земельные участки в городе. Были выявлены те, которые использовались не по назначению, были незаконно застроены. За три года нам удалось вернуть 121 участок площадью 55 гектар. Пока велась эта работа, выяснилось, что назначение земельного участка менялось, именно это и названо причиной возбуждения уголовных дел.

- По тем же причинам появляются обманутые дольщики. В их числе оказалось восемь тысяч саратовских семей. Пришлось вмешаться Председателю Госдумы Вячеславу Володину, в регионе штаб возглавлял лично губернатор области Валерий Радаев, - напомнил глава города и заверил, что муниципалитет приложит все усилия, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и оказывать следствию необходимое содействие.

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