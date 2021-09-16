Коронавирусом в Саратовской области заразился за сутки 251 человек

В Саратовской области за сутки нашли 251 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии заразились 84 723 человека.

Выздоровели 77 870 человек, за сутки – 111.

В Саратове нашли 100 случаев, в Энгельсском районе – 34, а в Балаковском – 22.

Среди заболевших семь детей до шести лет, девять – от семи до 14-ти, восемь подростков 15-19-ти и 80 человек старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 85 пациентов, бессимптомно переносят заболевание шестеро саратовцев.

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