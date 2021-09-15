Радаев: Зарплаты в Балаковской агломерации превышают среднеобластную

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В Балаково 15 сентября с участием Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина состоялось обсуждение вопросов развития Балаковской агломерации. В нее кроме Балаковского района входят Вольский, Хвалынский, Духовницкий, Пугачевский, Краснопартизанский районы, поселок Михайловский и город Шиханы.

Ее создание, как заявил Радаев, стало поворотным моментом в масштабе области.

- Локомотив агломерации - динамично развивающаяся промышленность. Ее удельный вес в индустриальном комплексе области - 37%», - сказал глава региона.

На территории агломерации базируются электрогенерирующие мощности - Балаковская АЭС и Саратовская ГЭС. Каждое рабочее место в этой отрасли металлургии создает как минимум три рабочих места в агломерации, задействуются мощности многих балаковских предприятий, в том числе строительных и транспортных.

В рамках развития агломерации акционеры балаковского «Металлургического завода» планируют подключиться к проекту реконструкции балаковского аэропорта, строить новый грузовой речпорт, жилье для жителей города. Расширяют производство, модернизируют его «Балаково-Центролит», Балаковский филиал «Апатит», «Волжский дизель». Создание особой экономической зоны позволило привлечь крупнейшего инвестора – Сбербанк с проектом строительства Центра обработки данных.

Все это, как считает губернатор, позволит наращивать заработную плату в промышленном комплексе Балаковской агломерации темпами не ниже 7-8% в год. Уже сегодня она составляет 42 тысячи 800 рублей, превышая среднюю заработную плату по региону на 7,3 тысячи рублей.