Подать заявку на бесплатное подведение газа в Саратовской области теперь можно на Госуслугах

Подать заявку на бесплатную догазификацию теперь можно на Едином портале государственных услуг.

Заявка на подключение, поданная через Госуслуги, будет автоматически направлена единому оператору газификации АО «Газпром газораспределение» и рассмотрена в течение суток. Информация о приеме заявки поступит в личный кабинет на портале,.

Напомним, заявки принимаются во всех филиалах и участках газовых компаний. На сегодняшний день это 84 пункта по всей области, а также в многофункциональных центрах. Кроме того, подать заявление на догазификацию можно онлайн на официальных сайтах «Газпром газораспределение Саратовская область», «Саратовгаз», а также на портале Единого оператора газификации.

Как уточнили «КП-Саратов» в Министерстве промышленности и энергетики области, по состоянию на 13 сентября в газораспределительные организации (ГРО) обратились 525 собственников домовладений с предварительной заявкой на бесплатную догазификацию.

Справка:

Основными критериями догазификации домовладений являются:

- Населённые пункты, в границах которых есть газораспределительные сети.

- Домовладение находится в границах ранее газифицированного населенного пункта. Ограничений по объему и протяженности газораспределительной сети нет

- Заявитель - физическое лицо с оформленным правом собственности на жилой дом и земельный участок. Направление использования газа - только личные и домашние нужды, не связанные с предпринимательством.

- СНТ, находящиеся в границах населенного пункта, газифицируются до границ общего пользования.