Полицейские в Саратовской области украли сотовый, обналичили с него деньги и взяли кредит на владельца

Полицейские обокрали жителя Саратовской области, сняли деньги с его счета и повесили на него кредит Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области суд приговорил к условным срокам двух мужчин, которые будучи полицейскими при исполнении украли телефон у прохожего, а затем сняли деньги через мобильное приложение со счетов его владельца. Кроме этого, они еще и оформили кредит на хозяина телефона.

Следователи регионального СУ СКР установили, что телефон прохожего достался двум сотрудникам ППСП ОМВД по Красноармейскому району Саратовской области 6 декабря 2020 года.

Патрулируя улицы в Красноармейске, они остановили 37-летнего местного жителя проверили его документы, а также его мобильный телефон на предмет нахождения в базе данных похищенного имущества, после чего возвратили мужчине все вещи. Убирая телефон, мужчина по неосторожности выронил его. Сотрудники ППСП, вместо того. чтобы вернуть его владельцу, забрали аппарат себе.

- К телефону было подключено мобильное приложение банка, позволяющее совершать операции с денежными средствами, хранящимися на счете, открытом на имя владельца телефона. На следующий день, прибыв в город Саратов, они обналичили с двух банковских счетов потерпевшего, денежные средства в общей сумме 170 000 рублей, а также оформили кредит на сумму 100 000 рублей, после чего выбросили мобильный телефон, - рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Потерявший телефон мужчин обратился с заявлением в полицию, когда обнаружил исчезновение денег со счетов.

Механизм хищения денежных средств, личности преступников установили коллеги полицейских в районе. После передали все материалы в территориальный отдел СК.

В ходе следствия полицейские признали вину и полностью возместили ущерб пострадавшему.

Один из них приговорен 1 году 9 месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 20 000 рублей, второй – к двум годам условно и таким же штрафом.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области сотрудники уволены из полиции за совершение проступка, пророчащего честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел.