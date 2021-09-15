Украшением пешеходного кольца в Саратове станет удлиненная набережная

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Председатель ГД Вячеслав Володин 15 сентября ознакомился с ходом завершения работ по созданию в Саратове 8-километровой пешеходной зоны. Инициатором ее строительства выступил Вячеслав Володин в 2016 году. Начиналась реализация с улицы Волжской, которая стала тогда пешеходной.

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Пешеходное кольцо пройдет по маршруту: набережная-пляж - улица 2-я Садовая – улица Рахова - площадь Кирова - проспект Кирова - улица Волжская.

Пешеходное кольцо проходит через историческую часть города, включает трехкилометровую территорию набережной и нового пляжа. Сейчас идет благоустройство набережной Космонавтов от Бабушкиного Взвоза до Московской. Подрядчики уверили, что работы будут закончены в октябре. После окончания благоустройства и ремонта старой набережной пешеходное 8-километровое кольцо будет готово.

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Володин поднял вопрос продолжения строительства набережной в Октябрьском районе.

- Нам начинать работы надо незамедлительно. Решения на федеральном уровне все приняты. Погода в сентябре подходящая, можно начинать с очистки территории, зимой проводить те работы, которые можно при минусовых температурах. А в течение следующего года пройти по всей береговой линии Октябрьского района, - заметил он, когда спустился к пляжу у 2-й Садовой.

Он предложил Александру Стрелюхину начинать поиск строительных организаций, которые могут эти работы провести. А Андрею Воробьеву, не откладывая, начинать проектирование продления набережной уже в Заводском районе, Николаю Панкову – в Волжском.