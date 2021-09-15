Шесть автомобильных мостов в Саратовской области приведут в порядок

Фото из Telegram-канала Романа Бусаргина

Шесть мостов и путепроводов, находящихся в региональной сети автомобильных дорог, приведут в порядок по региональной госпрограмме «Развитие транспортной системы». Об этом сегодня, 15 сентября, пишет в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Работы идут в Саратовском, Татищевском, Духовницком, Хвалынском и Пугачевском районах. Потратят более двух миллиардов рублей.

На двух объектах в Саратовском районе уже заканчивают. Напомним, на 70% выполнены работы на мосту «Саратов-Энгельс», на 82% – на путепроводе через железную дорогу на участке «Саратов-Сенная».

Идет подготовка к началу реконструкции мостов через реки Малый Иргиз и Терешка. На мосту через Большой Иргиз уже начали основные работы. Эти объекты сдадут к концу 2022 года.

- Работы по строительству еще одного масштабного проекта – автодорожного путепровода через железнодорожные пути на 816-м километре на перегоне Татищево – Курдюм – также рассчитаны на два года, - говорится в сообщении Бусаргина.

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