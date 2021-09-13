Ремонт на мосту Саратов - Энгельс продлится еще два года

Ремонтные работы на мосту «Саратов-Энгельс», запланированные на 2021 год, завершены почти на 70 процентов. Ремонт на всей протяженности сооружения рассчитан на два года.

Сейчас рабочие заделывают трещины и сколы на опорах, их обработка от ржавчины. В этом запланирован ремонт опор и пролетов между Энгельсом и городским пляжем. Идет подготовка оборудования для ремонта на арочных пролетах моста.

В следующем году будет продолжен ремонт пролетов и опор моста со стороны Саратова. Кроме того, будут устроены новые смотровые ходы для обследования снизу конструкции пролетных строений.

На самом мосту идет замена изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В этом году также будут начаты масштабные работы (на пяти мостах и путепроводах Саратовской области в Татищевском, Хвалынском, Пугачевском, Духовницком и Саратовском районах, о чем информирует министерство транспорта и дорожного хозяйства области.

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