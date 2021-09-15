Надо закончить беспредел: застройщики заработали сотни миллионов, а спасать школу №2 приходится Володину

.

Председатель ГД РФ Вячеслав Володин 15 сентября посетил школу №2 в Саратове. Она вошла в инициированную Президентом РФ программу по капитальному ремонту образовательных учреждений. Работы начнутся в следующем году. Здание на углу Мичурина и Хользунова было построено в 1914 году и является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее родители и учителя обращались с просьбой о реставрации и капремонте здания школы. Был разработан проект реставрации. Володин предложил подумать над расширением школы - о возможном присоединении к ней бывшего авиационного техникума.

Разрушение исторического здания школы началось, том числе, из-за строительства жилой высотки в непосредственной близости.

.

- Если только те, кто выстроил этот дом, появятся хоть на каком-то бюджетном объекте, проблемы будут уже у вас. Застройщики понимали, что делают, когда строили. Сотни миллионов заработали, а мы сейчас вынуждены спасать объект историко-культурного наследия. Надо закончить этот беспредел, – обратился Володин к городским властям.

- Надо наводить порядок и в отношении тех, кто такие решения принимал, и тех, кто их заставлял принимать. В итоге-то страдают жители, – поднял Вячеслав Володин и тему земельных участков, которые имеют одно назначение, а потом его незаконно меняют, порой при участии контрольно-надзорных органов.