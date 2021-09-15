Жители Саратовской области летом думали о прививках и дорогах

Специалисты ЦУР проанализировали сообщения жителей Саратовской области в соцсетях и на Платформе обратной связи за лето. Всего за июнь, июль и август было зарегистрировано 40 713 обращений.

Большая часть касалась вакцинации и лечения от коронавируса – 14687. Люди активно все лето записывались на прививку через портал «Госуслуги» и также активно интересовались получением электронного сертификата вакцинированного. Не всегда он оказывался в личном аккаунте на «Госуслугах», а иногда в нем пользователи замечали неточности. Таких сообщений за лето набралось 7888. Но специалисты Центра управления регионом жалобы направляли в поликлиники, где была сделана прививка, и более 90% обращений отрабатывались в день поступления.

Пик обращений по коронавирусной тематике пришелся на июль – 7659. Связано это было и с желанием обезопасить себя, и с сезоном отпусков: без соответствующих документов о вакцинации могли возникнуть проблемы с отдыхом как за рубежом, так и в России.

Летом саратовцы также активно интересовались вопросами ремонта дорог и тротуаров – 6356 сообщений. Однако если в июне жители просили обратить внимание на ту или иную проезжую часть или же пешеходную зону, то в августе жаловались на неудобства, которые неизбежно сопровождают процесс ремонта – это пробки, пыль, перекрытые улицы.

Горожан информировали о сроках завершения работ и сообщали, что на дорогах с интенсивным движением ремонт ведется, как правило, ночью.

Замыкает тройку лидеров летнего сезона тема благоустройства – 4649 сообщений. Горожане хотели видеть ухоженными центральные улицы, скверы, парки. На пути к комфортному городскому пространству вставали такие факторы, как отсутствие освещения, зеленых газонов, ровных дорожек и элементарной уборки. Информация направлялась в местные администрации и профильные ведомства. Локальные проблемы устранялись в течение 2-5 дней.

Всего за летний сезон ответы были даны на 39 306 обращений.