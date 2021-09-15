В саратовский суд направлено дело педофила, развращавшего 8-летнюю падчерицу

Перед судом предстанет 45-летний житель Красноармейского района, обвиняемый в сексуальных домогательствах в отношении малолетней девочки – дочери своей сожительницы.

Как установили следователи по Заводскому району города Саратова, с сентября 2020 года по январь 2021 года ранее судимый житель одного из населенных пунктов Красноармейского района совершал действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы, 2012 года рождения. Об этом стало известно после посещения девочкой гинеколога. Установлено пять фактов сексуальных действий.

- Девочка никому не рассказывала о случившемся. Факт совершения в отношении нее противоправных действий выявился в ходе планового посещения медицинского учреждения. Мама ребенка сразу же обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Следователям СК удалось установить психологический контакт с девочкой и собрать доказательства, - сообщили в региональном СУ СКР.