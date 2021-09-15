Убийство шампуром в Красноармейске: вынесен приговор

Женщина ударила сожителя шампуром в грудь
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове вынесен приговор 38-летней жительнице Красноармейска.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ее признали виновной в убийстве сожителя.
Вечером 3 июня они принимали гостей у себя в квартире в 1-м Микрорайоне Красноармейска. Когда приятели ушли, мужчина потребовал у сожительницы денег, чтобы снова купить горячительных напитков и продолжить веселье. Разозленный отказом женщины, он ударил ее кулаком в грудь, а потом надавал пощечин.
Трагедия произошла после ухода гостей
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Женщина сильно обиделась, взяла из ванной шампур и пронзила сидящего на диване сожителя в грудь. Мужчина упал и скончался на месте, его смерть констатировали прибывшие по вызову врачи скорой помощи.
Суд приговорил женщину к девяти годам в колонии общего режима.
Вынесен приговор - девять лет общего режима
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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