Убийство шампуром в Красноармейске: вынесен приговор

Женщина ударила сожителя шампуром в грудь Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове вынесен приговор 38-летней жительнице Красноармейска.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ее признали виновной в убийстве сожителя.

Вечером 3 июня они принимали гостей у себя в квартире в 1-м Микрорайоне Красноармейска. Когда приятели ушли, мужчина потребовал у сожительницы денег, чтобы снова купить горячительных напитков и продолжить веселье. Разозленный отказом женщины, он ударил ее кулаком в грудь, а потом надавал пощечин.

Трагедия произошла после ухода гостей Фото: СУ СКР по Саратовской области

Женщина сильно обиделась, взяла из ванной шампур и пронзила сидящего на диване сожителя в грудь. Мужчина упал и скончался на месте, его смерть констатировали прибывшие по вызову врачи скорой помощи.

Суд приговорил женщину к девяти годам в колонии общего режима.

Вынесен приговор - девять лет общего режима Фото: СУ СКР по Саратовской области

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