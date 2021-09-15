Мужчина поджег квартиру с людьми в Балакове

Обвиняемый заявил, что не желал убивать людей Фото: СУ СКР по Саратовской области

Стали известны подробности убийства двух человек на пожаре в Балакове Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 38-летний ранее уже судимый обвиняемый признался и рассказал, как совершил преступление.

Днем 11 сентября он находился в квартире дома на улице Волжская в компании пяти человек. Мужчина оскорбил 34-летнюю хозяйку и был выдворен. В отместку он пригрозил сжечь жилище и исполнил обещание — бросил под дверь бензиновую зажигалку с пламенем.

Дверь и коридор квартиры оказались охвачены огнем. Трое гостей сумели спастись, выбежав на балкон, откуда их эвакуировали пожарные. А хозяйка и 33-летний гость погибли в комнате, отравившись продуктами горения.

Задержанный заявил, что не желал убивать людей.

Трагедия произошла в квартире дома на улице Волжская в Балакове Фото: СУ СКР по Саратовской области

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