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Происшествия14 сентября 2021 16:51

Мужчина и женщина выпали из многоэтажек в Саратове и разбились насмерть

Личность женщины пока не установлена, оба погибших - пенсионеры
Источник:kp.ru
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Подряд два случая гибели пенсионеров при падении с высоты произошли в Саратове.

Поздно вечером дежурному скорой помощи поступил вызов к дому 51/67 на Ново-Астраханском шоссе. Здесь на земле лежал мертвый мужчина. Его личность установлена, 76 летний житель Саратова получил многочисленные повреждения, характерные при падении с высоты.

Аналогичный вызов поступил в 10.10 утра 14 сентября к дому на улицу Мира, 19А. Прибывшие медики «скорой» констатировали смерть неизвестной женщины. На вид погибшей 70 лет и у нее также травмы от падения с высоты.

Как стало известно «КП-Саратов» от местных жителей, погибший накануне мужчина страдал серьезным психологическим расстройством и по этой причине мог выпасть из окна.