Панков: должны быть восстановлены права всех обманутых дольщиков

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Часть обманутых дольщиков в Балаково не захотели вступать в созданное специально для них ЖСК и при этом не вошли в реестр пострадавших. Тем не менее они должны получить поддержку. Об этом заявил депутат ГД Николай Панков в своем телеграм-канале "Пара слов".

- Права всех обманутых дольщиков Балаково должны быть восстановлены. Сегодня это обсуждалось на совещании в областном Минстрое. С участием профильного министра Павла Мигачева и главы Балаковского района Сергея Грачева. Речь шла о вариантах предоставления земельного участка для строительства многоквартирного дома.

Напомню: не все дольщики в свое время захотели вступать в ЖСК «Возрождение» и получить квартиры. По ним принималось решение о выплате компенсаций. Но некоторые не успели полностью выплатить паи. А значит, не вошли в региональный реестр пострадавших граждан. И сейчас нужно рассмотреть все возможные решения, чтобы восстановить права этой группы дольщиков. Которые пострадали и от недобросовестных действий застройщика, и от банкротства страховой компании, - написал Панков.