Саратовцы активно участвуют в конкурсе туристических видеороликов «Диво России»

Виктория Бородянская

Сегодня, 14 сентября, в пресс-центре «Комсомольская правда Саратов» прошло выступление председателя регионального комитета по туризму Виктории Бородянской. Встреча была посвящена всероссийскому конкурсу туристических видеороликов «Диво России».

По словам Виктории Валерьевны, ролики, посвященные 60-летию полета первого человека в космос, не только попали в конкурсную программу, но и были высоко оценены экспертным жюри.

- В рамках встречи невозможно было не коснуться особенной для нашего региона тематики покорения космоса, ведь в этом году мир отпраздновал 60-летний юбилей полета в космос первого человека — Юрия Гагарина. В Саратовскую область устремилось множество туристов, - напомнила спикер.

Среди победителей окружных этапов есть четыре ролика, посвященных космической тематике, один из них был снят в Саратове. В категории «короткометражные фильмы» победил саратовский ролик «Гагарин на саратовской земле».

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