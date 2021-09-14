С начала года в Саратовской области сыграли 8454 свадьбы

Юлия Пономарева

В течение лета 2021 года более 5,2 тысяч пар сыграли свадьбы. А всего за восемь месяцев 2021 года зарегистрировали браки 8 454 пары.

Об этом рассказали в Управлении по делам ЗАГС Правительства области.

Большое количество молодоженов продолжают выбирать для бракосочетания «красивые» или праздничные даты.

- 2021 год очень щедр на «красивые» даты для свадьбы. И самой популярной стала «зеркальная» дата 21.08.21, когда в наших отделах ЗАГС был зарегистрирован свадебный бум. Всего же с начала года более 980 пар зарегистрировали свой брак в «красивые» и праздничные даты», — отметила глава ведомства Юлия Пономарева.

За первые восемь месяцев года официально расторгнуть отношения приняли решение 6 807 пар. Чаще всего саратовцы разводились в возрасте от 25 до 34 лет — порядка 37% мужчин и 42% женщин оформили расторжения брака в этом возрасте.