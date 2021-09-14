Начинается розыгрыш денежных призов среди вакцинированных от коронавируса

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Сегодня в России разыграют первые призы по 100 тысяч рублей среди тех, кто сделал прививку от коронавируса.

Первый тираж пройдет сегодня, 14 сентября. Номера сертификатов о прививке отберет случайным образом робот. Они будут опубликованы на сайте бонусзаздоровье.рф. Там можно будет проверить на выигрыш номер своего сертификата.

В случаев выигрыша, для получения денежного приза в 100 тысяч рублей необходимо иметь подтверждённую запись на портале Госуслуг.

В течение 3 месяцев со дня проведения соответствующего розыгрыша нужно будет указать в личном кабинете на портале Госуслуг номер банковской карты платежной системы «Мир», на которую будет перечислен выигрыш.

Второй тираж будет проведён 14 октября 2021 года. Всего планируется разыграть 1000 призов по 100 000 рублей.

Напомним, правительство РФ утвердило правила розыгрыша денежных призов между вакцинированными от COVID-19. Соответствующее постановление №1324 от 10 августа, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.