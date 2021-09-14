Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 250 человек

На утро 14 сентября в Саратовской области по данным оперштаба зарегистрировано 250 новых случаев коронавируса.

Больше всего зараженных в Саратове - 108 человек. в Энгельсском районе -36, в Балаковском - 19, в Балашовском -12, в Вольском - 10.

Среди новых больных 30 детей в возрасте до 14 лет.

Новых пациентов старше 60 лет стало на 67 человек больше.

У большинства 159 человек - признаки ОРВИ, у 91 пациента - пневмония.

Всего с начала пандемии число заболевших COVID-19 в Саратовской области достигло 84 219 человек, выздоровели 77 570, за сутки — 199.