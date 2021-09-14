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Общество14 сентября 2021 9:07

В Саратове до конца недели перекрыто движение на перекрестке в Заводском районе

Котлован разроют возле школы №26
Наталия Калинина
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Сегодня, 14 сентября, в Саратове перекрыто движение автомобилей на двух улицах, об этом информирует Саратовский филиал «Т Плюс».

С 9:00, на время проведения плановых ремонтных работ на тепловых сетях, будет прекращено движение транспорта на пересечении улиц Хомяковой и Новокрекингской. Работы будут проводить рядом со школой №26.

Работы планируется закончить до 19 сентября.

Стоит напомнить, что вчера губернатор Валерий Радаев напомнил о необходимости скорейшего завершения подготовки к отопительному сезону. Персональную ответственность за это возложили на зампредов Александра Соловьева и Андрея Архипова, министра строительства и ЖКХ Павла Мигачева, министра по делам территорий Сергея Зюзина.

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